Offener Brief an Unglücksfahrer "Tafel"-Mitarbeiterin zeigt Unfallfolgen für die Bedürftigen auf

Der Schock sitzt tief: Er beschäftigt die Betroffenen nach wie vor – und er trifft leider auch die Bedürftigsten. In einem offenen Brief hat sich nun die ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Tafel Schramberg, Martina Flaig, an den Unfallfahrer vom Sonntag gewandt.