Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Tuttlinger Straße ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer eines Audi Q5 wollte dort laut Polizeibericht zunächst nach links abbiegen, um auf ein Grundstück zu fahren. Hierfür blinkte er auch.

Der Autofahrer entschied jedoch dann, nach rechts abzubiegen und prallte so mit einer Honda 650 eines 25-Jährigen zusammen, der rechts an dem Audi vorbeifuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der junge Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in eine Klink.

Lesen Sie auch

Um die Honda, an der ein Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des am Audi Schadens wird von der Polizei auf 10 000 Euro geschätzt.