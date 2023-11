Unfall in Rottweil: Mit Wucht in geparkte Autos

1 Aus ungeklärten Gründen ist ein 18-Jähriger mit seinem VW in einen geparkten Skoda gekracht. Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com/Benjamin Nolte / noltemedia

Auf 15 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden nach einem Unfall in der Rottweil Schramberger Straße.









Am Freitagabend gegen 21 Uhr ist es auf der Schramberger Straße in Rottweil zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt ein Blechschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro entstanden ist. Der 18-jährige Fahrer eines VW war dort laut Polizeibericht in Richtung einer Tankstelle unterwegs, als er aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Skoda Fabia zusammenprallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen davor abgestellten BMW geschoben. Der demolierte VW musste abgeschleppt werden.