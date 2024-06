1 Alkoholisiert hat sich ein 43-Jähriger ans Steuer gesetzt. (Symbolfoto) Foto: Golib Tolibov - stock.adobe.com

Ein 43-jähriger Passat-Fahrer ist am Montagabend in der Rottweiler Straße „Steig“ in ein abgestelltes Auto gekracht.









Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Montagabend auf der Straße „Steig“. Der 43-jährige Fahrer eines VW Passates fuhr dort gegen 21.30 Uhr in Richtung Tuttlinger Straße, kam auf Höhe des Hauses Nummer 32 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Renault Scenic. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.