Unfall in Rottweil: Im Kreisel in der Stadionstraße kommt es zum Zusammenstoß

Im Kreisel in der Stadionstraße kommt es zum Zusammenstoß

Unfall in Rottweil

1 Im Kreisverkehr kommt es zum Zusammenstoß. Foto: mhp - stock.adobe.com

Ein 66-Jähriger hat im Kreisverkehr Stadionstraße/Heerstraße in Rottweil einen Opel übersehen.









Im Kreisverkehr Stadion- und Heerstraße ist es am Samstag gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Von der Heerstraße war ein 23-jähriger Opel-Fahrer in den Kreisverkehr eingefahren. Dort übersah ihn ein 66-Jähriger, der aus der Stadionstraße mit seinem Fiat in den Kreisverkehr bog. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um die eigene Achse und traf ein Verkehrsschild. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.