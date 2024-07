Unfall in Rottweil: Hinterrad des Rollers rutscht weg

1 Die junge Frau wird nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe

Leicht verletzt hat sich eine 15-Jährige zwischen Feckenhausen und Göllsdorf, als sie in einer Kurve mit ihrem Roller stürzte.









Eine Rollerfahrerin ist am Freitagnachmittag auf der K 5542 gestürzt. Die 15-Jährige fuhr von Feckenhausen in Richtung Göllsdorf. In einer Kurve rutschte das Hinterrad des Rollers weg, wodurch die junge Frau auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Zweirad schlitterte über die Straße und prallte gegen einen geparkten Kia Sorento. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 3000 Euro.