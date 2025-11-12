Unfall in Rottweil Heftiger Frontalaufprall auf der Kreuzung Corinne Otto 12.11.2025 - 13:15 Uhr 1 Der Skoda kam von rechts aus der Marienstraße. Der Fahrer wurde von DRK versorgt. Foto: Otto Heftig hat es am Mittwoch in Rottweil gekracht. Polizei, DRK und zunächst auch die Feuerwehr waren vor Ort. Link kopiert Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Mittwoch zur Mittagszeit auf der Kreuzung Marienstraße/Ruhe-Christi-Straße in Rottweil. Ein Touran hatte augenscheinlich die Ruhe-Christi-Straße in Richtung Stadtmitte befahren, der Fahrer übersah dabei einen von rechts aus der Marienstraße kommenden blauen Skoda. Der Skoda prallte in die Seite des Touran, beide Airbags im Skoda lösten durch die Wucht des Aufpralls aus. DRK versorgt Fahrer Der Skoda-Fahrer wurde vom DRK versorgt und hat sich nach ersten Informationen vor Ort wohl an der Hand verletzt. Die Polizei ist gegen 12.30 Uhr noch bei der Unfallaufnahme, die Kreuzung muss umfahren werden. Foto: Otto Laut Polizeiangaben hatte das Fahrzeug einen eCall-Notruf abgesetzt. Auch die Feuerwehr fuhr zum Unfallort, konnte dann aber wieder abfahren.Der Skodamuss abgeschleppt werden.