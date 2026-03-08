Unfall in Rottweil: Führerscheinneuling landet mit Auto im Neckar

Nachdem eine 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, hat sie mehrere Verkehrsschilder überfahren und ist nach dem Überqueren eines Parkplatzes mit Auto im Neckar gelandet.

Am Sonntag gegen 0.40 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi A3 die Tuttlinger Straße in Rottweil stadtauswärts. Sie überholte laut Polizei ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und verlor aufgrund bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung der Schwenninger Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, heißt es in einer Mitteilung.

Die Fahreirn kam nach rechts von der Tuttlinger Straße ab und überfuhr mehrere Verkehrsschilder, fuhr unterhalb der Schwenninger Straße über den dortigen Parkplatz, durchquerte den Neckar und kam auf der gegenüberliegenden Flussseite im Neckar an der dortigen Mauer zum Stillstand. Dies teilt die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden durch das DRK zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Totalschaden am Audi

Am Fahrzeug entstand demnach wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, welches durch einen Abschleppdienst mittels eines Krans geborgen wurde.

Aufgrund der Meldung wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr Rottweil alarmiert, welche mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort erschien, teilt die Polizei mit. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch die Rettungskräfte gebunden.