Unfall in Rottweil: Führerscheinneuling landet mit Auto im Neckar

Nachdem eine 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, hat sie mehrere Verkehrsschilder überfahren und ist nach dem Überqueren eines Parkplatzes mit Auto im Neckar gelandet.
Am Sonntag gegen 0.40 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi A3 die Tuttlinger Straße in Rottweil stadtauswärts. Sie überholte laut Polizei ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und verlor aufgrund bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung der Schwenninger Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, heißt es in einer Mitteilung.