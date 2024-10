Unfall in Rottweil

1 Gestürzt ist der Radfahrer. (Symbolfoto) Foto: Photographee.eu - stock.adobe.com

Übersehen hat ein 60-jähriger Mann in seinem Ford einen 71 Jahre alten Radfahrer, der sein Zweirad über den Fußgängerüberweg schob.









Ein 71-Jähriger wurde am Samstag gegen 12 Uhr in der Königstraße in Rottweil verletzt. Der Mann schob dort sein Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt, als ein 60-jähriger Fordfahrer beim Umschalten der Ampel auf grün losfuhr und dabei den 71-Jährigen übersehen hat. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.