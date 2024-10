1 Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizisten. (Symbolfoto) Foto: DarSzach/ Shutterstock

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend einen Unfall in Rottweil verursacht. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen.









Ein 69-Jähriger fuhr am Samstagabend gegen 20.15 Uhr mit einem BMW in Richtung Neufraer Straße in Rottweil und prallte ungebremst gegen das Heck eines geparkten Audi A6.