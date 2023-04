1 Ein nächtlicher Unfall mit Fahrerflucht hat sich in der Königstraße ereignet. Foto: Jaromir Chalabala/ Shutterstock

Betrunken ist ein 38-Jähriger in Rottweil in ein geparktes Auto gefahren und dann geflüchtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Autofahrer hat am späten Mittwoch, gegen 23.45 Uhr, auf der Königstraße in Rottweil einen Unfall verursacht. Ein 38-Jähriger Seat Leon-Fahrer fuhr auf der Königstraße in Richtung Tuttlinger Straße und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen am rechten Straßenrand geparkten BMW X5. Seinen stark beschädigten Wagen ließ der Mann an der Unfallstelle stehen und flüchtete zu Fuß, ohne sich um den am BMW entstandenen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern.

1,8 Promille festgestellt

Eine Streife konnte den 38-jährigen Unfallverursacher in der Kastellstraße kontrollieren. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten bei ihm eine alkoholische Beeinflussung fest, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,8 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei ein.