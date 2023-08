In Rottweil ist am Mittwoch ein 24-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt worden. Einen Frontalzusammenstoß konnte eine Autofahrerin gerade noch verhindern.

Der 24-Jährige fuhr mit seinem Bike am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Johannsergasse. An der Kreuzung zur Kameralamtsgasse fuhr der Radfahrer in diese ein. Hierbei kam es laut Mitteilung der Polizei beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Fahrerin eines VW Golf, die auf der vorfahrtsberechtigten Kameralamtsgasse fuhr.

Autofahrerin bremst rechtzeitig

Nur weil die Autofahrerin rechtzeitig abbremsen konnte und der 24-Jährige auswich, konnte eine Kollision verhindert werden, teilt die Polizei mit. Jedoch stürzte der Mann dabei und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.