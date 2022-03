1 Die Polizei ermittelt wegen eines Unfalls in der Nägelesgrabenstraße. Foto: AdobeStock

Weil eine Gruppe Kinder die Straße querte, kam es am Samstagmittag in der Nägelesgrabenstraße zu einem Verkehrsunfall. Nun sucht die Polizei Zeugen.















Rottweil - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12 Uhr am Kreisverkehr in der Nägelesgrabenstraße. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Sharan in der Nägelesgrabenstraße in absteigende Richtung. Als er beabsichtige auf Höhe der Hausnummer 8 in den Kreisverkehr einzufahren, querte eine Gruppe Kinder die Fahrbahn.

1500 Euro Schaden

Um eine Kollision mit den Kindern zu verhindern, wich der Mann zur dortigen Mittelinsel aus und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Hierdurch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme hatten sich die Kinder bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen können sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/ 4770, melden.