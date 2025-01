Unfall in Rottweil

1 In der Ruhe-Christi-Straße hat ein Unbekannter Unfallflucht begangen. (Symbolfoto) Foto: VRD - stock.adobe.com

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Ruhe-Christi-Straße in Rottweil.









Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 14 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf der Ruhe-Christi-Straße begangen. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 21 am Fahrbahnrand geparkten Toyota Aygo im Bereich des linken Fahrzeughecks, so die Polizei in ihrer Mitteilung.