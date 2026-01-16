Unfall in Rottweil: Auto erfasst 9-jähriges Kind und fährt weiter

In Rottweil wurde ein 9-jähriges Kind von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Rottweil, bei der ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde.

Laut Mitteilung der Polizei überquerte der 9-Jährige am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, die Burkardstraße aus Richtung Oberndorfer Straße. Ein bislang unbekanntes Auto fuhr in die Burkardstraße ein und stieß mit der rechten Fahrzeugfront das Kind um.

Beim Sturz auf die Straße zog sich der 9-Jährige leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Hierbei soll es sich um ein goldbraunes, größeres Auto mit Rottweiler Zulassung, möglicherweise ein Dacia Duster, gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil telefonisch unter 0741/4770 entgegen.