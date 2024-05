Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Königstraße ist ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro entstanden.

Ein 49-jähriger und ein 22-jähriger Autofahrer fuhren auf der Königstraße in Richtung Stadionstraße hintereinander her.

Im dortigen Kreisverkehr wechselte der junge Mann auf den Fahrstreifen, der in die Ruhe-Christi-Straße führt, und überholte den Wagen des 49-Jährigen.

Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, wodurch am Auto des 49-Jährigen ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro und am anderen Auto in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.