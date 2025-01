Ein Unfall mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine in der Basler Straße hätte ganz schön böse ausgehen können. Das ist passiert.

Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Am Mittwochvormittag kam es auf der Basler Straße zu einem Unfall, bei dem der 54-jährige Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine der Marke Kramer zunächst von einem Grundstück auf die Basler Straße einfuhr. Hierbei übersah er den Mercedes eines 64-Jährigen, der auf der Basler Straße unterwegs war.

Es kam zur Kollision. Hierbei stieß die Schaufel der Arbeitsmaschine mit der linken Fahrzeugseite des Autos zusammen. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. „Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt“, so die Polizei.