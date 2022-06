1 Die Ampel zeigt rot. Foto: © Gina Sanders – stock.adobe.com

Eine 85-Jährige ist auf der Saline-Kreuzung in das Heck einer Porsche-Fahrerin gefahren. Die Ampel war rot. Der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro.















Rottweil - Der Auffahrunfall ereignete sich, laut Polizei, am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr auf der Neufraer Straße/Kreuzung Saline. Die 85 Jahre alte Fahrerin eines A-Klasse-Mercedes war auf der Neufraer Straße in Richtung Saline unterwegs. An der auf der dortigen Kreuzung Rot zeigenden Ampel fuhr die 85-Jährige in das Heck eines bereits stehenden Porsches einer 49-Jährigen.

Keine Verletzten

Beide Frauen blieben unverletzt. Den am Porsche entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro. Den Schaden am Mercedes auf rund 3000 Euro.