78-Jähriger rast in geparkte Autos

Unfall in Rottweil

1 15 000 Euro beträgt der Sachschaden. Foto: mhp - stock.adobe.com

Ein 78-jähriger Autofahrer hat für einen immensen Sachschaden gesorgt, nachdem er zwei geparkte Autos ineinander geschoben hat.















Rottweil - Einen Unfall mit insgesamt rund 15 000 Euro Gesamtschaden hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Heerstraße verursacht. Ein 78-jähriger VW Touran Fahrer fuhr in Richtung Hausener Straße und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW T-Cross. Diesen schob er noch auf einen davorstehenden Seat Ibiza.