Bei einer Einsatzfahrt mit Martinshorn und Blaulicht ist am Mittwochnachmittag in Rottweil ein Notarztwagen mit einem Fiat zusammengestoßen.

Der 43-jährige Fahrer des Notarztwagens war auf der Schramberger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Gleichzeitig wendete eine 77-Jährige ihren Fiat Bravo in einem Hof und fuhr anschließend auf die Schramberger Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Notarztwagen.

Zuvor versuchte die Frau noch durch das Ausweichen nach rechts die Kollision zu verhindern, streifte jedoch dabei einen am rechten Straßenrand geparkten Audi A3.

Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Notarztwagen entstandenen Schaden auf eine Höhe von zirka 3.000 Euro, am Fiat auf etwa 2.500 Euro und am Audi auf ungefähr 500 Euro.