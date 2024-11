5000 Euro Schaden an weißem Mini Cooper

Unfall in Rottweil

Im Vorbeifahren hat ein Unbekannter in der Rottweiler Heerstraße einen geparkten Mini gestreift – und 5000 Euro Schaden hinterlassen.









Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag, zwischen 8.30 und 9 Uhr in der Heerstraße in Rottweil gekommen.