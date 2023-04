Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Montagnachmittag auf der Königstraße im Bereich der Abzweigung Lorenz-Bock-Straße ereignet hat, ist an drei beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden. Kurz vor 16.30 Uhr fuhr dort eine 36-jährige Frau mit einem Mercedes-Kleinbus stadtauswärts . Als sie nach rechts auf die Lorenz-Bock-Straße abbiegen wollte und wegen eines querenden Fußgängers anhalten musste, reagierte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer und hielt ebenfalls an. Ein 22-Jähriger mit einem VW Golf reagierte zu spät und prallte in das Heck des Skodas. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den Kleinbus geschoben. Der Skoda und der VW Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.