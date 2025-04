Streiche von Calw bis Rottweil Hesse-Bahn, Testturm, Gender-Wappen – die besten Aprilscherze der Region

Ein Windrad auf dem Rottweiler Testturm, eine beflügelte Bahn in Calw und eine Kanzlervereidigung in Rosenfeld stehen an. Am ersten Tag des Monats wurden in der Region einige Änderungen angekündigt – aber Achtung: April, April.