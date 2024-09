Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Rottenburg ist ein Motorradfahrer gestürzt und verletzt worden, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen ist.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 68-jähriger VW-Fahrer auf der Erasmusstraße unterwegs. Als er die Kreuzung an der Schadenweilerstraße geradeaus überqueren wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Biker stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 55-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Blechschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 5500 Euro, so die Polizei.