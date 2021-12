Unfall in Rottenburg

1 Der Autofahrer fuhr bei Rot über die Ampel. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am zweiten Weihnachtsfeiertag zugezogen.















Rottenburg - Ein 68-Jähriger fuhr laut Polizeimeldung mit einem Citroen Xsara am Sonntagvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, auf die B 28 von der Autobahn kommend. An der Kreuzung mit der Wilhelm-Maybach-/Schuhstraße fuhr er trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 54 Jahre alten Frau, die mit ihrem Fahrzeug vom Industriegebiet kommend die Kreuzung in die Schuhstraße überqueren wollte.

Die verletzte Ford-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.