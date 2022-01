67-Jähriger fährt Fußgängerin an - Frau verletzt sich schwer

Unfall in Rottenburg

1 Die Seniorin überquerte einen Zebrastreifen, als sie von dem Auto erfasst wird. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in Ergenzingen angefahren und schwerstverletzt worden.















Rottenburg - Ein 67-Jähriger fuhr kurz vor 17 Uhr mit einem Kleinbus der Marke VW-Crafter auf der Utta-Eberstein-Straße von der Ortsmitte herkommend. Bei starkem Regen übersah er die von links kommende und einen Zebrastreifen überquerende 85 Jahre alte Fußgängerin. Durch den Zusammenprall mit dem Fahrzeug fiel sie auf den Gehweg.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. In die Unfallermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.