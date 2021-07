1 Zu einem teuren Unfall musste die Polizei nach Pfeffingen ausrücken. Foto: Pleul Foto: Schwarzwälder Bote

Albstadt-Pfeffingen. Schaden in Höhe von knapp 20 000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag entstanden. Ein 45-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto auf dem Heimboldweg unterwegs und hielt an der Einmündung in die bevorrechtigte Margrethauser Straße an. Beim Einfahren übersah er den von links kommenden Wagen eines 19-Jährigen, der noch vergeblich versuchte, nach links auszuweichen. Durch die seitliche Kollision wurde sein Wagen gedreht und noch weiter nach links abgewiesen, wo er gegen ein geparktes Auto prallte. Der 19-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste laut Polizei abgeschleppt werden.