Leicht verletzt worden ist die Fahrerin eines Toyota Auri, als sie am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Nägelestraße in Onstmettingen mit ihrem Toyota gegen einen parkenden VW Polo fuhr und ihn nach vorne gegen einen Fiat schob.

Albstadt-Onstmettingen - Laut Polizei entstand am Toyota Schaden in Höhe von 9000 Euro, am Polo in Höhe von 3000 und am Fiat in Höhe von 1000 Euro.