Unfall in Offenburg: Ein Verletzter bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Der bei dem Unfall verletzte Fahrer eines Fords wurde in einer Klinik behandelt. Foto: Karmann/dpa Ein Unfall im Offenburger Martinsweg sorgte am Dienstag für einen Verletzten und ein kaputtes Auto. Die Gründe für den Zusammenstoß sind noch ungeklärt.







Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer im Offenburger Martinsweg zu weit links auf der geraden Fahrbahn gefahren und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Mann wurde leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, sein Auto wurde abgeschleppt. Der 56-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt, heißt es weiter. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro.