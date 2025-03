Ein Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ereignete sich am Montagabend in der Hindenburgstraße.

Eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin verlor mutmaßlich aufgrund von Alkoholkonsum die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte einen Unfall, bei dem sie und ihre Mitfahrerin leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau auf der Moltkestraße in Richtung Ortenberg unterwegs, als sie nach links in die Hindenburgstraße abbiegen wollte. Doch offenbar unterschätzte sie eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit ihres Wagens. Infolgedessen prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Die Fahrerin und ihre Mitfahrerin wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.