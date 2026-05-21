Unfall in Oberreichenbach: Umgekippter Lastwagen – so hoch ist der Schaden

1 Ein Lastwagen ist in Oberreichenbach in einem Hof auf die Seite gekippt. Foto: Klormann Ein Lastwagen ist am Mittwoch kurz nach dem Oberreichenbacher Ortsschild von der Straße abgekommen und umgekippt. Jetzt ist bekannt, wie viel Schaden entstanden ist.







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Ein mit Erde beladener Lastwagen war am Mittwoch, 20. Mai, kurz vor 13.30 Uhr, aus Richtung Calmbach kommend kurz vor dem Oberreichenbacher Ortsschild nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet auf den Grünstreifen, der Fahrer riss das Steuer nach links – und kam daraufhin links von der Straße ab. Er fuhr einen kleinen Hang hinunter und kippte im Hof des ersten Hauses im Ort auf die linke Seite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.