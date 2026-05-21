Unfall in Oberreichenbach: Umgekippter Lastwagen – so hoch ist der Schaden
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Ein Lastwagen ist in Oberreichenbach in einem Hof auf die Seite gekippt. Foto: Klormann

Ein Lastwagen ist am Mittwoch kurz nach dem Oberreichenbacher Ortsschild von der Straße abgekommen und umgekippt. Jetzt ist bekannt, wie viel Schaden entstanden ist.

Ein mit Erde beladener Lastwagen war am Mittwoch, 20. Mai, kurz vor 13.30 Uhr, aus Richtung Calmbach kommend kurz vor dem Oberreichenbacher Ortsschild nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet auf den Grünstreifen, der Fahrer riss das Steuer nach links – und kam daraufhin links von der Straße ab. Er fuhr einen kleinen Hang hinunter und kippte im Hof des ersten Hauses im Ort auf die linke Seite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

 
Die Feuerwehr war vor Ort. Foto: Klormann

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus Oberreichenbach aus und mit zwei Fahrzeugen aus Schömberg. Insgesamt waren etwa 45 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften vor Ort, außerdem ein Fahrzeug der Rettungskräfte sowie ein Notarzt. Die B 296 wurde während der Unfallaufnahme sowie für die Bergung des Lasters voll gesperrt.

Alkoholtest vor Ort

Warum der Fahrer mit dem Lastwagen von der Straße abgekommen ist, ist bislang noch unklar, sagt Pressesprecherin Carmela Rinaldo vom Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion. Beim Einsatz wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von null Promille ergab. Der Lastwagen hat durch den Unfall einen Totalschaden erlitten. Die Polizei geht nach jetzigem Stand von einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro aus.

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Außerdem ist auf dem Grundstück ein Schaden von schätzungsweise rund 5000 Euro entstanden.

 