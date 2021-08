Rettungswagen beschädigt Autos an Ampel

Unfall in Oberndorf

1 Der Wagen war auf dem Weg zu einem Reanimationseinsatz Foto: Thaut Images – stock.adobe.com

Ein Rettungsfahrzeug im Einsatz hat am Dienstagmorgen beim Vorbeifahren zwei vor einer Ampel auf der Rosenfelder Straße stehende Fahrzeuge beschädigt.

Oberndorf - An der Einmündung der Rosenfelder Straße zur Talstraße warteten gegen 7.45 Uhr ein Autofahrer und ein Fahrer eines Mercedes Sprinters an der roten Ampel. Im Zuge eines Reanimationseinsatzes fuhr der Rettungswagen mit Sondersignalen auf dem Gegenfahrstreifen der Rosenfelder Straße an den wartenden Fahrzeugen vorbei.

Unbemerkt hatte sich während der Fahrt am Rettungswagen die Seitenschiebetür geöffnet Zudem klemmte eine heruntergefallene Schublade in der Schiebetür und ragte seitlich aus dem Rettungswagen heraus. Bei der Vorbeifahrt beschädigte die Schublade die wartenden Fahrzeuge.

Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro. Die Fahrerin des Rettungswagens erhielt eine Verwarnung.