Unfall in Oberndorf: Radfahrer verletzt

Ein 15-Jähriger Biker prallt in der Mauserstraße gegen eine geöffnete Autotür.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Mauserstraße am Mittwochnachmittag gegen eine geöffnete Autotür geprallt.

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Radfahrer auf der Mauserstraße in Richtung Wettestraße. Zeitgleich parkte ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 9.

Radfahrer muss in Krankenhaus

Der Autofahrer öffnete die Fahrertür, woraufhin der von hinten kommende Radler mit der geöffneten Tür kollidierte, stürzte und sich leicht verletzte. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, musste der junge Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an Fahrrad und Auto Sachschäden in Höhe von mehr als 2500 Euro.