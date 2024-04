1 Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (Symbolfoto) Foto: mila araujo/EyeEm - stock.adobe.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist in Oberndorf gegen ein Brückengeländer gefahren und hat damit großen Schaden angerichtet.









Dem Polizeirevier in Oberndorf wurde am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Rosenfelder Straße ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr demnach die Rosenfelder Straße, von der Talstraße kommend, in Richtung der Balinger Straße.