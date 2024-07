Unfall in Oberndorf: Mit 2,2 Promille auf dem Roller

1 Einen Blutalkoholwert von mehr als 2,2 Promille ergab der Schnelltest an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: dpa

Als ein 46-Jähriger mit dem Roller ein stehendes Auto umfahren wollte, kam es zur Kollision. Die fehlende Fahrerlaubnis und 2,2 Promille kamen bei der Kontrolle zu Tage.









Ein Roller ist am Samstag kurz nach 14 Uhr auf der Sulzer Straße in Oberndorf mit einem geparkten Mercedes kollidiert. Der Rollerfahrer war laut Polizeibericht in Richtung Weiden unterwegs und wollte das stehende Auto umfahren. Dabei fuhr er allerdings auf das Heck auf. Eine fehlende Fahrerlaubnis sowie mehr als 2,2 Promille konnten bei der Kontrolle des 46-Jährigen festgestellt werden. Folgen des Unfalls sind ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro und leichte Verletzungen am Knie des Fahrers. Um die entstandene Ölspur kümmerte sich die Feuerwehr Aistaig.