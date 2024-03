1 Zwei Autos sind auf der Hochmössinger Straße zusammengekracht. (Symbolfoto) Foto: pongmoji - stock.adobe.com/Vasuta Thitayarak (PongMoji)

Zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist es an der Einmündung der Hochmössinger Straße gekommen.









Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, an der Einmündung der Hochmössinger Straße auf die Schramberger Straße in Beffendorf ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden.