Einen leicht Verletzten und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro fordert ein Unfall am Samstag.

Am Samstag ist es gegen 10 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 415 zwischen Rosenfeld und Oberndorf gekommen.

Situation missinterpretiert

Ein 25-Jähriger befuhr hinter einem Opel mit Anhänger die Straße in Richtung Oberndorf. Der 41-Jährige Opel-Fahrer bog laut Polizeibericht nach rechts in eine Einmündung ein und holte dafür mit seinem Gespann nach links aus. Der dahinter fahrende VW-Fahrer interpretierte die Situation fehl und fuhr auf den Opel auf. Dadurch verletzte er sich leicht und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.