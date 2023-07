Zwei Autos sind am Sonntagvormittag auf der L 413 zwischen Beffendorf und Hochmössingen zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr an der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Hochmössingen. Die Einsatzkräfte wurden per eCall alarmiert, eines der beiden Unfallfahrzeuge rief den Rettungsdienst automatisch, nachdem die Fahrzeugsensoren den Aufprall erfasst hatten.

Allerdings kam kein Sprechkontakt zustande, weshalb die Kräfte nicht wussten, was sie am Einsatzort erwarten würde, erklärt Armin Wöhrle, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr.

L 413 gesperrt

Vor Ort dann Entwarnung: Die drei Unfallbeteiligten, im weißen Auto saßen zwei Erwachsene, im schwarzen Wagen befand sich eine Person, konnten ihre Fahrzeuge nach dem Unfall selbstständig verlassen. Dies war auch der Grund dafür, dass kein Sprechkontakt per eCall hergestellt werden konnte.

Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort von den Rettungskräften medizinisch untersucht. Laut ersten Informationen kamen sie ohne oder mit leichten Verletzungen davon. Die Oberndorfer Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz. Die L 413 war während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.