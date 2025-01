An der Tankstelle beim „Mutschler“ kracht es

Unfall in Oberndorf

1 Zu einem Unfall auf der ehemaligen B 14 muss die Polizei am Dienstagabend ausrücken. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei der Ausfahrt Richtung Altoberndorf kommt es auf der ehemaligen Bundesstraße am Dienstag zum Zusammenstoß.









Link kopiert



In der Rottweiler Straße ist es am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 11 000 Euro gekommen.