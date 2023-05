Weniger dramatisch als es zunächst den Anschein hatte endete ein Unfall in der Breitenstraße in Oberdigsheim für eine 76-jährige Autofahrerin aus Obernheim. Sie war in Richtung ihres Heimatortes unterwegs, als sie auf glatter Straße – bedingt durch Hagel – die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dieser geriet nach rechts von der Straße ab und schanzte über den Kohlstattbrunnenbach, wo er – mit Vorder- und Hinterseite auf der Böschung – liegen blieb. Die Frau erlitt einen Schock und eventuell leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte sie ins Krankenhaus und die Feuerwehr Oberdigisheim, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, barg den demolierten Wagen.