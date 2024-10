Unfall in Niedersachsen: Jugendliche mit Auto unterwegs - 16-Jähriger stirbt

1 Bei einem Unfall in Niedersachsen ist ein 16-Jähriger ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Die Autofahrt von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen in Niedersachsen hat für älteren der beiden ein tödliches Ende genommen. Bei einem Unfall auf einem Feldweg überschlug sich das Fahrzeug und landete in einem Graben unter Wasser.









Link kopiert



Die Autofahrt von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen in Niedersachsen hat für den älteren der beiden ein tödliches Ende genommen. Die Jugendlichen waren offenbar in der Nacht zu Sonntag mit einem Kleinwagen auf einem Feldweg in der Nähe von Söllingen unterwegs, wie die Polizei am Montag in Wolfsburg mitteilte.