Unfall in Neuenburg: Wohnmobil überfährt Kreisverkehr

1 Die Polizei hat einen Unfall aufgenommen. Foto: Maximilian Müller Rund 60 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in Neuenburg entstanden.







Bei einem Verkehrsunfall am Montag nahe Neuenburg ist hoher Sachschaden entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Wohnmobilfahrer um 16.20 Uhr die B 378 aus Richtung Neuenburg kommend in Richtung Frankreich, als er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache bei einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam und geradeaus über den Kreisel fuhr. In der Folge prallte er unter anderem gegen ein Schild sowie einen Bürocontainer, teilt die Polizei mit.