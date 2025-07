Unfall in Neuenburg: Kradfahrer stürzen

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Beatrice Ehrlich Unfallursächlich war wohl ausgelaufener Kraftstoff.







Zwei Motorradfahrer sind am Samstag gegen 11.10 Uhr auf der B 378 in Neuenburg auf Höhe des Parkplatzes „Am Alten Zoll“ im dortigen Kreisverkehr gestürzt. Durch den Sturz zog sich einer der beiden leichte Verletzungen zu, konnte aber vor Ort entlassen werden. Ursächlich für den Unfall war vermutlich ausgelaufener Kraftstoff, der sich von einem weiteren Kreisverkehr an einer nahe gelegenen Tankstelle bis etwa zur Autobahnanschlussstelle in Richtung Basel zog, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen zusammen wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden.