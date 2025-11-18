Unfall in Neuenburg: Alkoholisiert unterwegs

1 Die Polizei hat einen Unfall aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger/dpa Ein 22-Jähriger ist in Neuenburg mit Verkehrsschildern kollidiert.







Im Kreisverkehr L 134/Breisacher Straße in Neuenburg hat sich am Sonntag gegen 2.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein 22-jähriger Autofahrer kam aus Richtung der Westtangente und wollte vermutlich im Kreisverkehr die Ausfahrt Breisacher Straße nehmen, teilt die Polizei mit. Hierbei verlor der Mann möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die auf einem Fahrbahnteiler befindlichen Verkehrsschilder.