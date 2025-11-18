Unfall in Neuenburg: Alkoholisiert unterwegs
Die Polizei hat einen Unfall aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein 22-Jähriger ist in Neuenburg mit Verkehrsschildern kollidiert.

Im Kreisverkehr L 134/Breisacher Straße in Neuenburg hat sich am Sonntag gegen 2.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein 22-jähriger Autofahrer kam aus Richtung der Westtangente und wollte vermutlich im Kreisverkehr die Ausfahrt Breisacher Straße nehmen, teilt die Polizei mit. Hierbei verlor der Mann möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die auf einem Fahrbahnteiler befindlichen Verkehrsschilder.

 

Den Führerschein sichergestellt

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Müllheim wurde beim Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von knapp über einem Promille gemessen. Daraufhin wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

 