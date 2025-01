Biker in Nagold „Blaue Ritter“ auf zwei Rädern neu gegründet

Mit fast 24 000 Mitgliedern in über 600 Ortsgruppen sind die Blue Knights einer der größten Motorradclubs der Welt. Die Idee verbreitete sich von den USA und kam in den Neunzigern nach Europa. Jetzt wurde in Nagold ein Chapter aus der Taufe gehoben.