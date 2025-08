Unfall in Nagold

1 Die Polizei hat in Nagold einem betrunkenen Autofahrer den Führerschein abgenommen. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Wochenende in Nagold stark alkoholisiert einen Unfall gebaut. Nun ist der Mann seinen Führerschein erst mal los.







Seinen Führerschein abgeben musste am frühen Samstagmorgen ein Mann in Nagold, nachdem er mutmaßlich absolut fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hat.