Unfall in Müllheim: Rollerfahrer wird leicht verletzt

Die Polizei hat einen Unfall in Müllheim aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Markus Adler







Auf der Werderstraße in Müllheim ist es am Freitag gegen 20.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 16-jährigen Motorrollerfahrer gekommen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Autofahrerin aus einer Tiefgarage aus und wollte auf die Werderstraße auffahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der 16-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.