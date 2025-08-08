Unfall in Müllheim: 45 000 Euro Schaden

1 Foto: Patrick Seeger/dpa Auf einer Kreuzung in Müllheim sind zwei Autos zusammengestoßen.







Link kopiert



Zu einer Vorfahrtsverletzung mit Unfall ist es am Donnerstag gegen 9.40 Uhr in Müllheim gekommen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war auf der Haltinger Straße in nördliche Richtung unterwegs, um diese an der Kreuzung zur Lörracher Straße zu überqueren. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den auf der Lörracher Straße nahenden vorfahrtsberechtigten VW eines 40-jährigen Fahrers, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro.