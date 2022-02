Unfall in Mickhausen im Kreis Augsburg

1 Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 215.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einer Probefahrt hat ein 32 Jahre alter Mann im Kreis Augsburg ein Luxusauto komplett geschrottet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 215.000 Euro.















Mickhausen - Bei einer Probefahrt hat ein 32-Jähriger einen Luxussportwagen in Schwaben komplett geschrottet. Den Wert des Autos bezifferte die Polizei auf rund 170 000 Euro. Der Mann sei damit bei Mickhausen (Landkreis Augsburg) auf einer Straße gefahren, die gern als Rennstrecke genutzt werde. Am Ende einer Rechtskurve brach das Heck des Autos demnach wegen zu hoher Geschwindigkeit aus, so dass der Sportwagen auf die Gegenfahrspur geriet.

Der 52 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Autos konnte den Angaben zufolge nicht mehr ausweichen. Die im Auto des 52-Jährigen sitzende Ehefrau sowie der zehn Jahre alte Sohn wurden leicht verletzt. Durch den Zusammenprall sei an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstanden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei über 215 000 Euro.