In Meßstetten ist ein Pedelec-Fahrer am Freitag beim Abbiegen mit einem Bus zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt.









Ein Pedelec-Fahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Meßstetten schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 73-jähriger Radler gegen 8.30 Uhr aus einem Fahrradweg am Ortsausgang Unterdigisheim auf die Nusplinger Straße ein.